В ДНР 73 дома уничтожены из-за природных пожаров

Более 600 пожаров зарегистрировали в Донецкой Народной Республике за последние дни. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Алексей Кострубицкий.

Около 500 домов сгорели в ЛНР из-за бушующих пожаров

Ранее в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с природными пожарами.

«С 15 сентября на территории ДНР зарегистрированы 619 пожаров, из них 55 очагов природных пожаров с переходом на населенные пункты», — сообщил Кострубицкий.

В результате были уничтожены 73 домостроения, в числе которых 24 жилых, и 190 построек.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПожарыДНРМЧС

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