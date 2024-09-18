В ДНР 73 дома уничтожены из-за природных пожаров
18 сентября 202412:35
Более 600 пожаров зарегистрировали в Донецкой Народной Республике за последние дни. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Алексей Кострубицкий.
Ранее в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с природными пожарами.
«С 15 сентября на территории ДНР зарегистрированы 619 пожаров, из них 55 очагов природных пожаров с переходом на населенные пункты», — сообщил Кострубицкий.
В результате были уничтожены 73 домостроения, в числе которых 24 жилых, и 190 построек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru