В ДНР 73 дома уничтожены из-за природных пожаров

Ранее в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с природными пожарами.

«С 15 сентября на территории ДНР зарегистрированы 619 пожаров, из них 55 очагов природных пожаров с переходом на населенные пункты», — сообщил Кострубицкий.

В результате были уничтожены 73 домостроения, в числе которых 24 жилых, и 190 построек.

