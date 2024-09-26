Пожар произошел в ТЦ «Тетрис» в подмосковных Бронницах

Пожар возник в четверг, 26 сентября, в торговом центре «Тетрис» в Бронницах Московской области, сообщает РИА Новости.

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Информации о пострадавших не поступало. Всех посетителей ТЦ вовремя эвакуировали. Огонь начал распространятся из батутного центра. Площадь пожара превысила 120 квадратных метров. В настоящее время возгорание уже локализовано.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с болгаркой.

Ранее в подмосковном Подольске загорелись торговые ряды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭвакуацияПодмосковьеТорговые ЦентрыПожар

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