Одного из пропавших детей на реке в Приморье нашли погибшим
В Приморье обнаружили тело мальчика, погибшего на реке Арсеньевке. Поиски еще двоих их трех пропавших детей продолжают искать, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул», — отмечается в сообщении.
Оставшихся мальчика и девочку ищут 30 спасателей. В поисках также задействованы семь единиц техники.
Ранее сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры в Приморском крае начали поиски трех детей, которые днем ранее ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись, сообщает региональное УМВД РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru