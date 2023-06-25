Одного из пропавших детей на реке в Приморье нашли погибшим

В Приморье обнаружили тело мальчика, погибшего на реке Арсеньевке. Поиски еще двоих их трех пропавших детей продолжают искать, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Приморье ищут троих пропавших детей

«Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул», — отмечается в сообщении.

Оставшихся мальчика и девочку ищут 30 спасателей. В поисках также задействованы семь единиц техники.

Ранее сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры в Приморском крае начали поиски трех детей, которые днем ранее ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись, сообщает региональное УМВД РФ.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПогибшиеПриморьеДети

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