СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском проспекте в столице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичного главка СК Юлию Иванову.
По ее словам, следователи завели два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».
7 декабря 45-летний бывший подполковник СВР Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Отмечается, что мужчина был «не в себе». При нем также была сумка, в которой предположительно могла находиться бомба.
Сообщалось, что конфликт произошел из-за маски. В результате происшествия пострадало два человека. Погибло – трое, в том числе, десятилетняя девочка. По некоторым данным, мужчина готовился к преступлению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru