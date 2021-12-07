СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском проспекте в столице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичного главка СК Юлию Иванову.

По ее словам, следователи завели два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».

Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР

7 декабря 45-летний бывший подполковник СВР Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Отмечается, что мужчина был «не в себе». При нем также была сумка, в которой предположительно могла находиться бомба.

Сообщалось, что конфликт произошел из-за маски. В результате происшествия пострадало два человека. Погибло – трое, в том числе, десятилетняя девочка. По некоторым данным, мужчина готовился к преступлению.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:Следственный КомитетСВРМФЦСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры