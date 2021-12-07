СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском проспекте в столице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичного главка СК Юлию Иванову.

По ее словам, следователи завели два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».