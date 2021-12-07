Мужчина с фото в новостях о стрельбе в МФЦ опроверг свою причастность

Мужчина, фото которого появилось в новостях о стрельбе 7 декабря в одном из московских МФЦ, опроверг свою причастность к преступлению.

По словам мужчины его спутали с Сергеем Глазовым, который открыл стрельбу из травматического оружия в столичном МФЦ. Сам мужчина, военный, узнал о происшествии от коллег с работы. Сослуживцы позвонили узнать, зачем он убил двух человек. В социальных сетях мужчина опубликовал видео, где рассказал, что ни в кого не стрелял и сейчас занимается сборкой кухонного гарнитура у себя дома, в Московской области. «Я вот собираю кухню. Что там говорят – это всё ложь», - заявил мужчина.