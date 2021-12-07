Мужчина с фото в новостях о стрельбе в МФЦ опроверг свою причастность
Мужчина, фото которого появилось в новостях о стрельбе 7 декабря в одном из московских МФЦ, опроверг свою причастность к преступлению.
По словам мужчины его спутали с Сергеем Глазовым, который открыл стрельбу из травматического оружия в столичном МФЦ. Сам мужчина, военный, узнал о происшествии от коллег с работы. Сослуживцы позвонили узнать, зачем он убил двух человек. В социальных сетях мужчина опубликовал видео, где рассказал, что ни в кого не стрелял и сейчас занимается сборкой кухонного гарнитура у себя дома, в Московской области. «Я вот собираю кухню. Что там говорят – это всё ложь», - заявил мужчина.
Жене Глазова, уже стали поступать угрозы с социальных сетях. Мужчина настоятельно попросил отстать от супруги, которая сейчас проходит реабилитацию после инфаркта.
Ранее 45-ти летнего Сергея Глазова, который открыл стрельбу в столичном МФЦ из травматического оружия, задержали. В результате стрельбы погибли два человека. Сейчас подозреваемый даёт показания следователям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru