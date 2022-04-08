Одна из провалившихся под лёд в Новой Москве девочек умерла в больнице

Одна из двух девочек-подростков, которые провалились под лёд в Новой Москве, умерла. Об этом в своём Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

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Инцидент произошёл 8 апреля, в посёлке Первомайское под лёд провалились две девочки 2010 года рождения.

«Ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре», - добавили в ведомстве.

Ранее в Махачкале лифт с пассажирами сорвался со второго этажа одного из торговых комплексов, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

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