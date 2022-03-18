В Подмосковье из-за таблетки от тараканов массово отравились дети

В подмосковной школе из-за поджигания таблетки для травли тараканов дети массово отравились дымом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел в школе №28 деревни Огуднево в Щелкове. 11 учащихся (семь мальчиков и четыре девочки) в качестве эксперимента решили поджечь таблетку от тараканов. После того, как они вдохнули едкий дым, им стало плохо, но учителям школьники сказали, что в туалете по неизвестной им причине начался пожар. На место происшествия прибыли медики, которым дети рассказали правду.

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Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.

Ранее трое детей в гипермаркете Globus подмосковного города Королева отравились неизвестным веществом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МедикиШкольникиШколаОтравление
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