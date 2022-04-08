Женщина и ребёнок пострадали при обрушении лифта в Махачкале
Лифт с пассажирами сорвался со второго этажа одного из торговых комплексов в Махачкале, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 8 апреля. В результате обрушения лифта в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены женщина и малолетний ребёнок.
В ведомстве заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечению к уголовной ответственности», - добавили в пресс-службе.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве, сообщает RT.
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