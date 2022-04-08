Женщина и ребёнок пострадали при обрушении лифта в Махачкале

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 8 апреля. В результате обрушения лифта в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены женщина и малолетний ребёнок.

В ведомстве заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечению к уголовной ответственности», - добавили в пресс-службе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве, сообщает RT.