Одиннадцать человек госпитализировали с резаными ранами после драки в Мадриде
Массовая драка произошла в Мадриде, одиннадцать человек были госпитализированы с резаными ранами. Об этом сообщает телеканал Telemadrid со ссылкой на данные экстренной службы города.
ЧП произошло в одном из районов испанской столицы, в результате пострадали молодые люди в возрасте 21-25 лет.
«SAMUR (специализированная система экстренной помощи. - НСН) оказала помощь 11 людям с порезами на лице, руках и ногах. Они были доставлены в разные больницы», — отметили в ведомстве.
Причины потасовки не уточняются. Полиция начала расследование.
Ранее в польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, напоминает RT. Злоумышленников задержали, им грозит до трех лет тюрьмы.
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