В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины
Пять человек пострадали от наезда автомобиля, ещё трое с резанными ранами доставлены в реанимацию, после нападения неизвестного мужчины на прохожих около станции метро в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап.
Как отмечается, сначала злоумышленник на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. Затем мужчина вошел в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа.
Состояние пострадавших в настоящее время уточняется. Уже известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, нападавшего на людей.
Ранее в Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв прогремел в Воскресенском районе Подмосковья
- Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко
- Студенты стали чаще отдыхать за границей
- «Только в холодильнике»: Россиянам рассказали, как правильно хранить разрезанный арбуз
- Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
- В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины
- МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС
- Минобороны России: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении
- На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД
- Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru