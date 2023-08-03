В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины

Как отмечается, сначала злоумышленник на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. Затем мужчина вошел в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа.

Состояние пострадавших в настоящее время уточняется. Уже известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, нападавшего на людей.

Ранее в Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

