В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины

Пять человек пострадали от наезда автомобиля, ещё трое с резанными ранами доставлены в реанимацию, после нападения неизвестного мужчины на прохожих около станции метро в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап.

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Как отмечается, сначала злоумышленник на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. Затем мужчина вошел в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа.

Состояние пострадавших в настоящее время уточняется. Уже известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, нападавшего на людей.

Ранее в Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
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