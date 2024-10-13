Один пассажир погиб при посадке самолета в Якутии

Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии, сообщает МЧС России.

Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет

На борту Ан-3 находились три члена экипажа и два пассажира. Лайнер принадлежит авиакомпании «Борус».

Telegram-канала «База» сообщил, что во время взлета у самолета произошел отказ двигателя. Ан-3 упал недалеко от аэропорта.

Ранее в Волгоградской области упал самолет Як-130, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутияКрушение Самолёта

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