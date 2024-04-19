Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет

Самолет упал в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор Севастополя заявил о падении военного самолета в море

По словам губернатора, воздушное судно рухнуло в поле на территории Красногвардейского округа.

«По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

В марте военный самолет потерпел крушение над акваторией Черного моря, напоминает телеканал «360». Пилот катапультировался, гражданские объекты не пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:СамолетКрушение СамолетаСтавропольский Край

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