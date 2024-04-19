Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет
19 апреля 202407:09
Самолет упал в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
По словам губернатора, воздушное судно рухнуло в поле на территории Красногвардейского округа.
«По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
В марте военный самолет потерпел крушение над акваторией Черного моря, напоминает телеканал «360». Пилот катапультировался, гражданские объекты не пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru