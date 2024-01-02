Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, еще пять человек пострадали.

Кроме того, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники обезвредили один неразорвавшийся снаряд.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ПогибшиеБелгородская областьУкраинаОбстрелВСУ

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