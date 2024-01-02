Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
2 января 202416:49
В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще пять человек пострадали.
Кроме того, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники обезвредили один неразорвавшийся снаряд.
Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru