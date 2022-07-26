Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на пограничный пункт «Троебортное» один человек погиб.

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По его словам, взрывное устройство было сброшено на СВХ в Севском районе, пострадали четыре человека.

«К сожалению, один из пострадавших скончался», - добавил Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины, в результате которого погиб местный житель 1958 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеВСУОбстрелБрянская Область
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