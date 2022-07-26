Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на пограничный пункт «Троебортное» один человек погиб.
По его словам, взрывное устройство было сброшено на СВХ в Севском районе, пострадали четыре человека.
«К сожалению, один из пострадавших скончался», - добавил Богомаз.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины, в результате которого погиб местный житель 1958 года рождения.
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