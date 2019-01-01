Один из погибших в Баренцевом море подводников ждал прибавления в семье
Одним из погибших на подлодке «Лошарик» офицеров оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Как пишет сайт KP.Ru, моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине, тал одним из тех, кто пожертвовал своей жизнью, спасая коллег.
Друзья Дмитрия Соловьева отмечают, что капитану второго ранга было тяжело надолго уходить в плавание, поскольку дома его ждала жена и двое детей. В мае он рассказал близким, что в их семье грядёт пополнение – супруга Дмитрия ждёт ребёнка.
Ранее сегодня министр обороны России Серей Шойгу заявил, что все погибшие моряки-подводники – а их 14 человек – будут представлены к государственным наградам. Их семьи получат необходимую поддержку от Министерства обороны. В Кремле действия экипажа по спасению по тушению пожара и спасению корабля назвали героическими. Между тем, как отмечает РИА ФАН, глава Минобороны России поставил задачу восстановить научно-исследовательский глубоководный аппарат ВМФ РФ, на котором произошел пожар.
Напомним, трагедия на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошла 1 июля. Там вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
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