Один из погибших в Баренцевом море подводников ждал прибавления в семье

Одним из погибших на подлодке «Лошарик» офицеров оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Как пишет сайт KP.Ru, моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине, тал одним из тех, кто пожертвовал своей жизнью, спасая коллег.

Друзья Дмитрия Соловьева отмечают, что капитану второго ранга было тяжело надолго уходить в плавание, поскольку дома его ждала жена и двое детей. В мае он рассказал близким, что в их семье грядёт пополнение – супруга Дмитрия ждёт ребёнка.