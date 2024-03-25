Один из обвиняемых по делу «Крокуса» привлекался за воровство шоколада
Арестованного по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова привлекали к административной ответственности за воровство шоколадок из супермаркета. Соответствующее постановление содержится на сайте Центрального районного суда Твери.
Согласно документу, Исломов совершил правонарушение в апреле 2021 года. Суд установил, что он похитил в магазине «Пятерочка» в Твери четыре плитки шоколада общей стоимостью около 350 рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Басманный суд Москвы в понедельник отправил под арест отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Диловар владел автомобилем, на котором напавшие на «Крокус» скрылись с места преступления.
По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта в «Крокусе» стали 139 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам автомобиля, на котором убегали террористы
- Мужа экс-директора «Новой Голландии» задержали за слова о «Крокусе»
- Приднестровье обвинило Молдавию в попытке замолчать теракт в Тирасполе
- Один из обвиняемых по делу «Крокуса» привлекался за воровство шоколада
- Движение по трассе М-11 в сторону Москвы перекрывали из-за ДТП
- Боррель заявил о необходимости снять санкции с Ирана
- Директор «Новой Голландии» уволилась после слов мужа о теракте в «Крокусе»
- Генпрокурор: фейки о теракте в «Крокусе» удалили с более 200 ресурсов
- Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами
- Бастрыкин: следствие установило хронологию событий в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru