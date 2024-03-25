Один из обвиняемых по делу «Крокуса» привлекался за воровство шоколада

Согласно документу, Исломов совершил правонарушение в апреле 2021 года. Суд установил, что он похитил в магазине «Пятерочка» в Твери четыре плитки шоколада общей стоимостью около 350 рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Басманный суд Москвы в понедельник отправил под арест отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Диловар владел автомобилем, на котором напавшие на «Крокус» скрылись с места преступления.

По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта в «Крокусе» стали 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

