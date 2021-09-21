Один девятиклассник нанес порезы другому в московской школе

В столичной школе №1245 один ученик девятого класса ранил другого, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы Ирину Маслову.

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Инцидент произошел перемене между уроками. По словам Масловой, два девятиклассника поспорили, причина спора остается неизвестной. «В результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы», - рассказала педагог.

В школе уточнили, что сразу после происшествия вызвали полицию и скорую помощь, а также проинформировали родителей. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. «Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты», - добавила директор.

Недавние происшествия в школах и университетах страны можно было предотвратить в случае грамотно выстроенной работы школьных психологов и охраны учреждений, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваПострадавшиеШкольникиШкола
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