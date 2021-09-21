Один девятиклассник нанес порезы другому в московской школе
В столичной школе №1245 один ученик девятого класса ранил другого, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы Ирину Маслову.
Инцидент произошел перемене между уроками. По словам Масловой, два девятиклассника поспорили, причина спора остается неизвестной. «В результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы», - рассказала педагог.
В школе уточнили, что сразу после происшествия вызвали полицию и скорую помощь, а также проинформировали родителей. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. «Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты», - добавила директор.
Недавние происшествия в школах и университетах страны можно было предотвратить в случае грамотно выстроенной работы школьных психологов и охраны учреждений, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru