Один девятиклассник нанес порезы другому в московской школе

Инцидент произошел перемене между уроками. По словам Масловой, два девятиклассника поспорили, причина спора остается неизвестной. «В результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы», - рассказала педагог.

В школе уточнили, что сразу после происшествия вызвали полицию и скорую помощь, а также проинформировали родителей. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. «Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты», - добавила директор.

Недавние происшествия в школах и университетах страны можно было предотвратить в случае грамотно выстроенной работы школьных психологов и охраны учреждений, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

