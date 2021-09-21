Непуганый? Эксперт по безопасности указал на ошибку лектора-фаталиста из Перми

Кроме этого, Саминский призвал использовать для предотвращения подобных инцидентов мировой опыт.

«Еще один важный момент: мы изучили 450-500 подобных случаев в мире и посмотрели, что никогда эти «расстрельщики» не проходили входную группу вместе с потоком. Они всегда шли в одиночку. Поэтому после того, как поток прошел, входная группа должна быть закрыта», - заключил президент ассоциации «Школа без опасности».

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате, по последним данным, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали.

При этом один из преподавателей вуза, профессор Олег Сыромятников, во время атаки продолжал вести лекцию по истории русской литературы в восьмом корпусе вуза, отказавшись баррикадироваться. Он заявил, что учебное время никто не вернет, а тех, кто учиться не хочет, он заставить не может. «Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» - высказался Сыромятников после происшествия.

