Непуганый? Эксперт по безопасности указал на ошибку лектора-фаталиста из Перми
Эксперт по безопасности Сергей Саминский рассказал, как нужно оборудовать школы и вузы, чтобы предотвратить теракты и напомнил, как правильно вести себя в таких ситуациях.
Преподавателей надо тренировать, чтобы они знали, как действовать в случае теракта, заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что преподаватель в пермском вузе продолжал вести лекцию, несмотря на стрельбу.
«Надо проводить в образовательных учреждениях тренировки. По громкой связи объявили: «Учебная тревога, появление террориста». Дальше – остается только занять классы и ждать. Этого можно достичь только на тренировках. Больше – никак. А проведение занятий с целью, чтобы дети не впадали в панику? Психологическую роль это может какую-то сыграть, но если террорист услышит про проведение занятий, он, конечно, зайдет и будет стрелять», - указал Саминский.
Он рассказал, что после похожего инцидента со стрельбой в казанской гимназии в Москве состоялось заседание антитеррористической комиссии. На ней от департамента образования Москвы, а также охранного сообщества поступили некоторые предложения.
«Во-первых, нужно укрепить входные группы, чтобы ни стекло, ни сами двери не разлетались от дроби гладкоствольного помпового ружья, которое обычно применяют эти люди. Во-вторых, на каждом этаже также должен быть класс, оборудованный дверями повышенной прочности, в котором можно было бы закрыться изнутри. И третье: конечно, когда начинается стрельба, нельзя проводить занятия. Потому что террорист может услышать шум и начнет стрелять. Надо молча ждать прихода Росгвардии», - отметил специалист.
Кроме этого, Саминский призвал использовать для предотвращения подобных инцидентов мировой опыт.
«Еще один важный момент: мы изучили 450-500 подобных случаев в мире и посмотрели, что никогда эти «расстрельщики» не проходили входную группу вместе с потоком. Они всегда шли в одиночку. Поэтому после того, как поток прошел, входная группа должна быть закрыта», - заключил президент ассоциации «Школа без опасности».
Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате, по последним данным, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали.
При этом один из преподавателей вуза, профессор Олег Сыромятников, во время атаки продолжал вести лекцию по истории русской литературы в восьмом корпусе вуза, отказавшись баррикадироваться. Он заявил, что учебное время никто не вернет, а тех, кто учиться не хочет, он заставить не может. «Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» - высказался Сыромятников после происшествия.
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