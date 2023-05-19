Один человек задержан по делу о нападении на российское консульство в Финляндии
Полиция Юго-Западной Финляндии ведёт расследование случая хулиганства у российского консульства, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл днём 18 мая в Турку.
«Дело расследуется как нарушение общественного порядка. Временно задержан один человек», - заявили в финской полиции, напомнив, что стражи порядка, согласно Венской конвенции, обязаны заботиться о безопасности дипломатических представительств.
Ранее МИД РФ заявил об акте вандализма, целью которого стало консульство России в Мариехамне - главном городе Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru