Один человек задержан по делу о нападении на российское консульство в Финляндии

В сообщении говорится, что инцидент произошёл днём 18 мая в Турку.

«Дело расследуется как нарушение общественного порядка. Временно задержан один человек», - заявили в финской полиции, напомнив, что стражи порядка, согласно Венской конвенции, обязаны заботиться о безопасности дипломатических представительств.

Ранее МИД РФ заявил об акте вандализма, целью которого стало консульство России в Мариехамне - главном городе Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».