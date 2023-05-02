МИД: Работа российского посольства в Хартуме будет продолжена

Ранее стало известно, что российские спецрейсы доставили из Судана в РФ более 200 граждан России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана, Украины, оказавшихся в зоне боевых действий в Хартуме.

«Сплоченные и эффективные усилия представителей вовлеченных российских ведомств и организаций ... позволили избежать инцидентов, преследовавших почти все западные эвакуационные миссии. Работа Посольства России в Хартуме будет продолжена», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Судане в апреле обострился конфликт между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за боевых действий погибли 436 мирных граждан, 2 174 человек пострадали.

