Один человек травмирован в результате атаки беспилотников на Москву
26 марта 202601:01
Один человек получил травмы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, сообщет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, обломки сбитого дрона упали в районе села Кленово. В частном доме начался пожар, пострадавшему оказали помощь медики.
Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями на фоне временных ограничений. Местные жители слышали взрывы в Дубне, Кубинке и Чехове.
Ранее ПВО отразила атаку восьми летевших на Москву беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
