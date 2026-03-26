Один человек травмирован в результате атаки беспилотников на Москву

Один человек получил травмы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, сообщет Telegram-канал Mash.

Над Россией уничтожили 389 украинских беспилотников

По предварительным данным, обломки сбитого дрона упали в районе села Кленово. В частном доме начался пожар, пострадавшему оказали помощь медики.

Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями на фоне временных ограничений. Местные жители слышали взрывы в Дубне, Кубинке и Чехове.

Ранее ПВО отразила атаку восьми летевших на Москву беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
