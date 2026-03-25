Экономист оценил идею самозапрета на покупки в интернете

Инициатива о введении добровольного ограничения на онлайн-покупки может быть связана с общей политикой давления на маркетплейсы, заявил экономист Олег Рой в беседе с «ФедералПресс». По его мнению, такие меры продвигаются на фоне конкуренции с крупными финансовыми структурами.

Он отметил, что маркетплейсы, напротив, положительно влияют на экономику, снижая издержки на аренду и обслуживание торговых площадей и обеспечивая эффективное распределение товаров. Такой формат торговли, по его словам, выгоден как бизнесу, так и покупателям.