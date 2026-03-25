Над Россией уничтожили 389 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России более 380 украинских дронов самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В ночное время в период с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта... перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в заявлении.
Беспилотники сбили в Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской областях. Также БПЛА ликвидировали над Вологодской и Ленинградской областями, Московским регионом, Крымом.
Накануне вечером российские военные нейтрализовали 139 дронов ВСУ за три часа, пишет 360.ru.
