Россиянам запретили вывозить из страны золотые слитки и валюту
Глава государства Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза из страны аффинированного золота, сообщает ТАСС.
Речь идет о слитках массой более 100 граммов, за рядом исключений. Указ вступит в силу с 1 мая 2026 года, он затронет физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Под исключения попадут случаи, когда вывоз золота осуществляется в страны Евразийского экономического союза через московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово», а также воздушную гавань Кневичи (Владивосток). При этом должен иметься разрешительный документ Федеральной пробирной палаты.
Кроме того, Путин запретил физическим лицам вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов. Соответствующие ограничения должны вступить в силу с 1 апреля. Исключением станут случаи, когда вывоз валюты происходит через аэропорты, список которых определит кабмин РФ. Кроме того, гражданам нужно будет иметь при себе банковские выписки, заверенные в установленном порядке.
Ранее стало известно, что Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
