Самойленко оценил возвращение Ефремова на сцену

Актер Александр Самойленко заявил, что длительный перерыв в карьере не сказался на профессиональной форме Михаила Ефремова, который 25 марта впервые за более чем 5 лет вышел на сцену. Об этом он сообщил NEWS.ru.

По словам Самойленко, подобные паузы не влияют на уровень хорошего артиста. В этот день в театре «Мастерская «12» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова.