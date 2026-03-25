Самойленко оценил возвращение Ефремова на сцену
Актер Александр Самойленко заявил, что длительный перерыв в карьере не сказался на профессиональной форме Михаила Ефремова, который 25 марта впервые за более чем 5 лет вышел на сцену. Об этом он сообщил NEWS.ru.
По словам Самойленко, подобные паузы не влияют на уровень хорошего артиста. В этот день в театре «Мастерская «12» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова.
Ранее сообщалось, что предпремьерный показ вызвал ажиотаж и завершился 10-минутными овациями зрителей. Показы постановки запланированы на 25 и 26 марта, а билеты были распроданы в течение нескольких часов.
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей» и рассказывает о встрече бывших супругов спустя годы. Вместе с Ефремовым на сцене играет Анна Михалкова, передает «Радиоточка НСН».
