Врач объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ весной

Весной аллергия может впервые проявиться даже у взрослых и нередко маскируется под ОРВИ, сообщил врач-аллерголог Павел Бережанский в разговоре с ОТР. По его словам, главное отличие — при аллергии нет температуры и признаков интоксикации, тогда как при вирусной инфекции наблюдаются слабость, лихорадка и снижение аппетита.

К характерным симптомам аллергии относятся чихание, насморк, покраснение глаз и иногда кашель или хрипы. При этом, если такие проявления сохраняются дольше 1-2 недель, следует обратиться к специалисту. Врач подчеркнул, что аллергия может возникнуть впервые во взрослом возрасте.