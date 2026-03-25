Врач объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ весной
Весной аллергия может впервые проявиться даже у взрослых и нередко маскируется под ОРВИ, сообщил врач-аллерголог Павел Бережанский в разговоре с ОТР. По его словам, главное отличие — при аллергии нет температуры и признаков интоксикации, тогда как при вирусной инфекции наблюдаются слабость, лихорадка и снижение аппетита.
К характерным симптомам аллергии относятся чихание, насморк, покраснение глаз и иногда кашель или хрипы. При этом, если такие проявления сохраняются дольше 1-2 недель, следует обратиться к специалисту. Врач подчеркнул, что аллергия может возникнуть впервые во взрослом возрасте.
Среди факторов риска он назвал наследственность, стресс, проживание в регионах с длительным цветением, дефицит витаминов, прием антибиотиков и воздействие пыли. Полностью вылечить аллергию нельзя, однако при правильной терапии можно добиться длительной ремиссии.
Специалисты также предупреждают, что без лечения аллергический ринит может привести к осложнениям, включая бронхиальную астму. Для профилактики рекомендуется принимать назначенные препараты, следить за уровнем пыльцы, ограничивать пребывание на улице в период цветения и регулярно проводить влажную уборку, передает «Радиоточка НСН».
- Экс-сотрудница наркологической клиники в Кемерово заявила о запугивании
- Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
- На Кубе сообщили о нехватке электричества и лекарств
- Где чаще всего «прокалывается» ИИ при написании студенческих работ
- Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом
- «Слишком придирается!»: Преподаватель ВШЭ назвала изъяны «Антиплагиата»
- Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными
- Боярский назвал символичной находку возможных останков д'Артаньяна
- Названы пять ошибок при хранении зимних шин
- Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке