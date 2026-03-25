Врач объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ весной

Весной аллергия может впервые проявиться даже у взрослых и нередко маскируется под ОРВИ, сообщил врач-аллерголог Павел Бережанский в разговоре с ОТР. По его словам, главное отличие — при аллергии нет температуры и признаков интоксикации, тогда как при вирусной инфекции наблюдаются слабость, лихорадка и снижение аппетита.

К характерным симптомам аллергии относятся чихание, насморк, покраснение глаз и иногда кашель или хрипы. При этом, если такие проявления сохраняются дольше 1-2 недель, следует обратиться к специалисту. Врач подчеркнул, что аллергия может возникнуть впервые во взрослом возрасте.

Среди факторов риска он назвал наследственность, стресс, проживание в регионах с длительным цветением, дефицит витаминов, прием антибиотиков и воздействие пыли. Полностью вылечить аллергию нельзя, однако при правильной терапии можно добиться длительной ремиссии.

Специалисты также предупреждают, что без лечения аллергический ринит может привести к осложнениям, включая бронхиальную астму. Для профилактики рекомендуется принимать назначенные препараты, следить за уровнем пыльцы, ограничивать пребывание на улице в период цветения и регулярно проводить влажную уборку, передает «Радиоточка НСН».

