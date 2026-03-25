Россиян предупредили о схемах мошенничества с турами
Просьба перевести предоплату за туристическую путевку на карту физического лица может указывать на мошенничество, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.
По его словам, злоумышленники нередко торопят клиентов с оплатой и не дают времени на проверку информации. Он подчеркнул, что надежные турфирмы принимают деньги по безналичному расчету или через кассу, а не на личные счета.
Щербаченко также отметил, что насторожить должна слишком низкая цена — на 25–30% ниже рынка за тот же отель или тур. По его словам, такие предложения часто используются для привлечения жертв.
Кроме того, он предупредил, что мошенники могут запрашивать коды из СМС и персональные данные под предлогом подтверждения бронирования, передает «Радиоточка НСН».
