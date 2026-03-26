Стали известны подробности о найденных останках мушкетера д’Артаньяна
В Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа Александра Дюмы «Три мушкетера», сообщает телеканал NOS.
Находка была сделана в одной из церквей города Маастрихт. Останки обнаружили во время реставрации храма. Могила находилась под местом, где когда-то располагался алтарь. По словам священнослужителя Йоса Валкена, в XVII веке там хоронили только знатных и влиятельных людей.
В захоронении найдены предметы, вызвавшие интерес у исследователей. В могиле лежала французская монета, а в районе грудной клетки специалисты обнаружили фрагменты мушкетной пули.
Народный артист России Михаил Боярский заявил, что обнаружение предполагаемых останков д'Артаньяна выглядело бы символичным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
