Стали известны подробности о найденных останках мушкетера д’Артаньяна

Находка была сделана в одной из церквей города Маастрихт. Останки обнаружили во время реставрации храма. Могила находилась под местом, где когда-то располагался алтарь. По словам священнослужителя Йоса Валкена, в XVII веке там хоронили только знатных и влиятельных людей.

В захоронении найдены предметы, вызвавшие интерес у исследователей. В могиле лежала французская монета, а в районе грудной клетки специалисты обнаружили фрагменты мушкетной пули.

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что обнаружение предполагаемых останков д'Артаньяна выглядело бы символичным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

