Путин ответил на критику СВО

Критикующие специальную военную операцию на Украине деятели культуры вряд ли что-то говорили о войне США с Ираном, сообщил на заседании Совета по культуре российский президент Владимир Путин.

«Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала трагических событий на Ближнем Востоке», — заявил глава государства. Он указал, что такое избирательное отношение к конфликтам показывает зависимость таких людей от политической конъюнктуры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

