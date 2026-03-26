Путин ответил на критику СВО
Критикующие специальную военную операцию на Украине деятели культуры вряд ли что-то говорили о войне США с Ираном, сообщил на заседании Совета по культуре российский президент Владимир Путин.
«Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала трагических событий на Ближнем Востоке», — заявил глава государства. Он указал, что такое избирательное отношение к конфликтам показывает зависимость таких людей от политической конъюнктуры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
