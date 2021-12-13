Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
13 декабря 202109:09
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море, сообщает портал Nordic News.
Отмечается, что авария произошла у побережья Швеции между Истадом и Борнхольмом в Дании. Одно грузовое судно перевернулось.
Сейчас в воде находятся два человека. Началась спасательная операция.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru