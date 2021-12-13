Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море, сообщает портал Nordic News.

Отмечается, что авария произошла у побережья Швеции между Истадом и Борнхольмом в Дании. Одно грузовое судно перевернулось.

Сейчас в воде находятся два человека. Началась спасательная операция.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: vk.com/dobroflot
ТЕГИ:ШвецияСудноАварияБалтийское Море
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры