Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта в Псковской области

В ведомстве отметили, что всего на борту воздушного судна находились четыре человека.

«По предварительным данным, 11 марта в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке воздушного судна произошло его опрокидывание», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ГУ МЧС по Псковской области подтвердили факт авиационного происшествия и заявили, что к месту инцидента были направлены четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

