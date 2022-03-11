Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта в Псковской области

Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта МИ-8Т авиакомпании «Баркол» в Псковской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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В ведомстве отметили, что всего на борту воздушного судна находились четыре человека.

«По предварительным данным, 11 марта в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке воздушного судна произошло его опрокидывание», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ГУ МЧС по Псковской области подтвердили факт авиационного происшествия и заявили, что к месту инцидента были направлены четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

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ФОТО: www.airliner-models.org
ТЕГИ:Псковская ОбластьПрокуратураАварияКрушениеВертолет Ми-8
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