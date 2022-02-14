Вертолет Utair совершил аварийную посадку на Ямале

По данным собеседника агентства в экстренных службах, инцидент произошел в Тазовском районе в 120 км севернее населенного пункта Тазовский. Всех пассажиров планировалось эвакуировать другим вертолетом авиакомпании.

Информацию об аварийной посадке подтвердили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Позже пресс-служба Utair сообщила, что причиной инцидента стала нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. Пассажиров и экипаж эвакуировали в Новый Уренгой. По данным перевозчика, на борту находилось 19 человек, в том числе три члена экипажа.

В связи с аварийной посадкой вертолета Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.

