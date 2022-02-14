Вертолет Utair совершил аварийную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair с 18 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на Ямале, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.
По данным собеседника агентства в экстренных службах, инцидент произошел в Тазовском районе в 120 км севернее населенного пункта Тазовский. Всех пассажиров планировалось эвакуировать другим вертолетом авиакомпании.
Информацию об аварийной посадке подтвердили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Позже пресс-служба Utair сообщила, что причиной инцидента стала нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. Пассажиров и экипаж эвакуировали в Новый Уренгой. По данным перевозчика, на борту находилось 19 человек, в том числе три члена экипажа.
В связи с аварийной посадкой вертолета Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.
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