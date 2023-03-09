В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты

Утром в четверг в районном центре Изобильный в Ставропольском крае в ходе бытового конфликта было применено взрывное устройство. В результате ранены пять человек, они госпитализированы, их жизни «ничего не угрожает», сообщил глава района Владимир Форостянов.

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В краевом минздраве уточнили, что один из пострадавших из-за ухудшения состояния переведен в реанимацию.

По словам Форостянова, личности участников конфликта установлены. Участник конфликта, применивший гранату, на попутной машине уехал с места происшествия, сейчас он разыскивается.

Ранее сегодня спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске, передает НСН.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:ГранатаКонфликтСтавропольский Край
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