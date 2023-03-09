В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты
Утром в четверг в районном центре Изобильный в Ставропольском крае в ходе бытового конфликта было применено взрывное устройство. В результате ранены пять человек, они госпитализированы, их жизни «ничего не угрожает», сообщил глава района Владимир Форостянов.
В краевом минздраве уточнили, что один из пострадавших из-за ухудшения состояния переведен в реанимацию.
По словам Форостянова, личности участников конфликта установлены. Участник конфликта, применивший гранату, на попутной машине уехал с места происшествия, сейчас он разыскивается.
Ранее сегодня спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке
- «Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб
- Песков: Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах
- Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Украине
- Польша передала Украине еще десять танков Leopard 2
- В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты
- СМИ: В Китае прогнозируют окончание конфликта на Украине летом 2023 года
- В результате взрыва газа в Чите пострадали 11 человек
- Спецслужбы предотвратили покушение на лидера Приднестровья Красносельского
- У берегов Камчатки за сутки произошло 10 землетрясений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru