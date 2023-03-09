В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты

В краевом минздраве уточнили, что один из пострадавших из-за ухудшения состояния переведен в реанимацию.

По словам Форостянова, личности участников конфликта установлены. Участник конфликта, применивший гранату, на попутной машине уехал с места происшествия, сейчас он разыскивается.

Ранее сегодня спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске, передает НСН.

