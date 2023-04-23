СМИ: во Владимирской области произошел «странный взрыв»
В лесополосе во Владимирской области произошел «странный взрыв», сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, накануне в полицию обратился местный житель. Мужчина слышал громкий хлопок.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три воронки различного диаметра. Одна из них была глубиной 2,5 метра.
Отмечается, что новой оказалась самая большая воронка. Остальные могли появиться на несколько месяцев раньше.
По данным издания, полицейские обнаружили пластиковые и металлические осколки.
В Белгородской области накануне уничтожили найденный в жилом секторе боеприпас, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru