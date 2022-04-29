Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане
Часть ограждающей конструкции производственного здания в результате инцидента на крупном фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане, сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении говорится, что большинство работников покинули завод до происшествия, пострадал один человек, которому оказывают срочную медицинскую помощь в первой городской больнице.
«Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь», - отметил исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.
По его словам, причины происшедшего устанавливаются. По информации местных СМИ, на предприятии произошёл взрыв.
Ранее три человека погибли в результате взрыва, который произошел на горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.
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