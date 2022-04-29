Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане

Часть ограждающей конструкции производственного здания в результате инцидента на крупном фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане, сообщает пресс-служба предприятия.

В Китае четыре человека погибли при взрыве на заводе

В сообщении говорится, что большинство работников покинули завод до происшествия, пострадал один человек, которому оказывают срочную медицинскую помощь в первой городской больнице.

«Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь», - отметил исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.

По его словам, причины происшедшего устанавливаются. По информации местных СМИ, на предприятии произошёл взрыв.

Ранее три человека погибли в результате взрыва, который произошел на горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПострадавшиеПроизводствоКурганВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры