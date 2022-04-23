Три человека погибли при взрыве на руднике в Оренбургской области

Взрыв на глубине 1,2 км произошел на горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошел на Гайском горно-обогатительном комбинате. Около 08:50 при проведении горно-взрывных работ здесь зафиксировали «внештатную детонацию взрывчатого вещества».

«Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли», - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, эвакуированным не понадобилась медицинская помощь. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывОренбургская Область
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