В Китае четыре человека погибли при взрыве на заводе

Взрыв прогремел на алюминиевом заводе в городе Цинъюань на юге Китая, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщают местные власти на странице в соцсети WeChat.

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Отмечается, что взрыв произошел в одном из цехов завода. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка расплавленного алюминия, который попал в бассейн-охладитель.

В результате взрыва четыре человека погибли, один получил тяжелые ранения. Проводится расследование происшествия.

Ранее в городе Ансан в Южной Корее произошел взрыв на заводе по переработке промышленных отходов, два человека погибли, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывКитай
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