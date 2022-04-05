В Китае четыре человека погибли при взрыве на заводе

Отмечается, что взрыв произошел в одном из цехов завода. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка расплавленного алюминия, который попал в бассейн-охладитель.

В результате взрыва четыре человека погибли, один получил тяжелые ранения. Проводится расследование происшествия.

Ранее в городе Ансан в Южной Корее произошел взрыв на заводе по переработке промышленных отходов, два человека погибли, напоминает «Свободная пресса».

