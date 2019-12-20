Один человек пострадал при столкновении грузовиков на МКАД
На Московской кольцевой автодороге столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
По информации агентства, ДТП произошло на 14-м км трассы после восьми вечера. Движение автомобилей на этом участке дороги ограничено. Состояние пострадавшего не уточняется.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ДТП.
Ранее сегодня стало известно, что правительство одобрило снижение нештрафуемого порога превышения скорости вдвое - с 20 до 10 км в час. Об этом заявил замглавы правительства Максим Акимов по итогам заседания комиссии кабмина по обеспечению безопасности дорожного движения.
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