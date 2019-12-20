Шизофренией назвали снижение нештрафуемого порога скорости в России

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов считает «шизофренией» снижение нештрафуемого порога превышения скорости вдвое - с 20 до 10 километров в час. О таком решении правительственной комиссии ранее сегодня объявил вице-премьер Максим Акимов. Предполагается, что новшество будет вводиться постепенно по пилотным регионам, Госдума и Совет Федерации могут принять эту норму в течение будущего года.

Акимов, в частности. пояснил, что ни в одной другой стране, которые считают себя «цивилизованнымы», нет такого большого допустимого порога превышения скорости.

В интервью Телеканалу «360» Шкуматов оспорил такую позицию. По его словам, в России организация дорожного движения очень низкого качества. В частности, дорожные ловушки – распространённый факт, когда скоростной режим резко меняется через небольшой отрезок дороги. Плюс 20 — это способ сглаживания подобной практики установки знаков.

Более того, по мнению Шкуматова, сокращение вдвое нештрафуемого порога приведёт к хаосу на российских дорогах, и у нас будет не 100 миллионов штрафов, а 200 миллионов.

