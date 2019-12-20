Правительство одобрило снижение нештрафуемого порога превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет урезан в два раза - с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов по итогам заседания комиссии кабинета министров по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, изменение будет вводиться постепенно, в режиме пилотных зон, передает RT.
Акимов утверждает, что в год такое ужесточение режима скорости только по городам даст возможность спасти около двух тысяч человеческих жизней. Правда, на чём основаны эти цифры, он не уточнил. По расчётам вице-премьера, законодатели могут утвердить эту норму в течение будущего года.
Между тем, ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД выступает против снижения ненаказуемого порога превышения скорости.
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