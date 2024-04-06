Один человек пострадал при обстреле поселка Красный Бор Брянской области
6 апреля 202416:01
Один мирный житель пострадал во время обстрела поселка Красный Бор Брянской области, сообщил в своих соцсетях глава региона Александр Богомаз.
По его словам, мужчина получил легкое ранение, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Также в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы, отметил Богомаз.
Ранее в результате обстрела курского поселка Теткино войсками Украины пострадал местный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru