Один человек пострадал при обстреле поселка Красный Бор Брянской области

По его словам, мужчина получил легкое ранение, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Также в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы, отметил Богомаз.



Ранее в результате обстрела курского поселка Теткино войсками Украины пострадал местный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

