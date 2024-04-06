Один человек пострадал при обстреле поселка Красный Бор Брянской области

Один мирный житель пострадал во время обстрела поселка Красный Бор Брянской области, сообщил в своих соцсетях глава региона Александр Богомаз.

В брянской Суземке при обстреле со стороны ВСУ ранены три человека

По его словам, мужчина получил легкое ранение, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Также в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы, отметил Богомаз.

Ранее в результате обстрела курского поселка Теткино войсками Украины пострадал местный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаВСУПострадавшиеБрянская ОбластьОбстрел

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