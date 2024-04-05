В брянской Суземке при обстреле со стороны ВСУ ранены три человека

Не менее трёх человек пострадали в Брянской области в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Суземка. Все они получили лёгкие ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор также рассказал о повреждённых при обстреле административном здании, храме, нескольких легковых машинах. Оперативные службы проводят осмотр территории, попавшей под удар.

Об обстрелах также сообщили в Белгородской и Курской областях. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об уничтожении беспилотника в небе над Энгельсом в пятницу ранним утром. Люди не пострадали. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», серьёзных повреждений на земле не зафиксировано.

