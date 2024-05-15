Один человек пострадал при обстреле курского поселка Теткино

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

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«Обстрелян поселок Теткино... Ранен работник одного из предприятий», — указали власти.

Пострадавшему оказали первую помощь на месте, далее мужчину доставят в Глушковскую районную больницу.

Ранее в Глушковском районе при атаке украинских дронов погибла женщина, еще три человека пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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