Один человек пострадал при обстреле курского поселка Теткино
15 мая 202411:35
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
«Обстрелян поселок Теткино... Ранен работник одного из предприятий», — указали власти.
Пострадавшему оказали первую помощь на месте, далее мужчину доставят в Глушковскую районную больницу.
Ранее в Глушковском районе при атаке украинских дронов погибла женщина, еще три человека пострадали, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru