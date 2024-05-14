В Курской области дрон ВСУ атаковал машину пожарной дружины
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на домовладение в селе Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
В результате ЧП возник пожар, его оперативно потушили спасатели.
«При ликвидации возгорания... дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение... Повреждена пожарная машина», — отмечается в сообщении в Telegram-канале властей.
Пострадавшему оказывают медпомощь.
Ранее в Донецкой Народной Республике четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ, напоминает RT.
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