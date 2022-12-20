Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

«По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил о попадании снарядов в складские помещения в промзоне. На место ЧП выехали оперативные и аварийные бригады.

Глава Белгородской области пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Накануне российские военные сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

