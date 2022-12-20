Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Украинские войска ведут обстрел Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Гладков сообщил о попадании снарядов в складские помещения в промзоне. На место ЧП выехали оперативные и аварийные бригады.
Глава Белгородской области пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Накануне российские военные сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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