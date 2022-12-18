Увеличилось число пострадавших после обстрела региона
В результате обстрела Белгородской области пострадали восемь человек, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.
Он также сообщил подробности о погибшем.
«Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», - написал он в своем Telegram-канале.⠀
Также уточнил, что число раненых выросло с пяти до восьми человек.
«Семь (человек - прим. НСН) сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение», - отметил Гладков.
По его данным, на птицефабрике в Белгородском районе есть повреждения одного из корпусов, а также нескольких машин спецтехники.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в регионе пострадали пять человек в результате обстрелов Вооруженными силами Украины, есть погибший.
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