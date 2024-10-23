Один человек пострадал при атаке ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области
Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. Пострадавшего госпитализируют. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Шебекино. В результате этой атаки было повреждено стекло автомобиля.
Еще два украинских дрона атаковали два частных дома в селе Муром.
Ранее ВСУ обстреляли территорию усадьбы Барятинских в Марьино Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru