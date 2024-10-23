Один человек пострадал при атаке ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области

Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ выпустили около 30 БПЛА по Белгородской области за сутки

По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. Пострадавшего госпитализируют. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Шебекино. В результате этой атаки было повреждено стекло автомобиля.

Еще два украинских дрона атаковали два частных дома в селе Муром.

Ранее ВСУ обстреляли территорию усадьбы Барятинских в Марьино Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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