По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. Пострадавшего госпитализируют. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Шебекино. В результате этой атаки было повреждено стекло автомобиля.

Еще два украинских дрона атаковали два частных дома в селе Муром.

Ранее ВСУ обстреляли территорию усадьбы Барятинских в Марьино Курской области, напоминает «Свободная пресса».

