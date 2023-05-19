Один человек пострадал из-за обстрела Белгородской области

Один мужчина пострадал в результате украинского обстрела села Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, сообщил региональный губернатор Вячеслав Гладков.

Небензя: Запад никогда не вспоминает про обстрелы Донбасса

По его словам, один из снарядов попал во двор частного дома. В результате инцидента в доме выбило окна, повреждены фасад и забор, а также автомобиль и ЛЭП.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести, отметил Гладков.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры