Один человек пострадал из-за обстрела Белгородской области
19 мая 202315:32
Один мужчина пострадал в результате украинского обстрела села Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, сообщил региональный губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал во двор частного дома. В результате инцидента в доме выбило окна, повреждены фасад и забор, а также автомобиль и ЛЭП.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести, отметил Гладков.
Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru