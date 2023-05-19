Небензя: Запад никогда не вспоминает про обстрелы Донбасса

Он назвал ежедневной реальностью атаки Киева по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса. По словам дипломата, западные страны об этом осведомлены, но применительно к этим городам они никогда не вспоминают ни про защиту гражданских лиц, ни про нормы международного гуманитарного права.

Также Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

