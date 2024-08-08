Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Шебекина
8 августа 202412:19
Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«К большому горю, погиб один человек... В результате обстрела ранение получил мирный житель», — написал глава области.
Губернатор также рассказал о возгорании торговых модулей на территории рынка из-за удара ВСУ.
Ранее стало известно, что шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru