Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Шебекина

Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«К большому горю, погиб один человек... В результате обстрела ранение получил мирный житель», — написал глава области.

Губернатор также рассказал о возгорании торговых модулей на территории рынка из-за удара ВСУ.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУГибельОбстрелШебекино

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