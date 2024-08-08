Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Шебекина

«К большому горю, погиб один человек... В результате обстрела ранение получил мирный житель», — написал глава области.

Губернатор также рассказал о возгорании торговых модулей на территории рынка из-за удара ВСУ.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

